L'appello a Conte di Greta, figlia di Elena Santarelli e Bernardo Corradi: "Voglio uscire per un un gelato"

La piccola Greta Corradi, figlia dell'ex calciatore Bernardo e di Elena Santarelli, non riesce più a tollerare le restrizioni sociali imposte dal governo per combattere il Coronavirus. La bimba non sopporta più l'isolamento domiciliare e lancia un vero e proprio appello al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Voglio uscire, voglio andare a prendere un gelato". L'esilarante video della piccina che parla direttamente con il capo del governo viene postato da Elena su Instagram e subito diventa cult. Greta ripete l'appello anche in inglese sperando che magari possa essere più efficace e le consenta di ottenere l'autorizzazione per andare a prendere il gelato che sogna.