Coronavirus, Saviano dichiarato zona rossa dal governatore De Luca dopo il corteo al funerale del sindaco

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato l'ordinanza che dichiara zona rossa il comune di Saviano, in provincia di Napoli. Il provvedimento è arrivato dopo l'assembramento che si è verificato in occasione del funerale del sindaco, il medico Carmine Sommese, morto nella giornata di venerdì 17 aprile per Coronavirus.

Secondo quanto scritto nel provvedimento, da oggi e fino al 25 aprile, nel territorio comunale sono stati disposti il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ad oggi presenti, il divieto di accesso e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, con eccezione per quelli essenziali e di pubblica utilità.

Il caso era venuto alla luce dopo la pubblicazione su Youtube e sui social network di un video che documentava il passaggio del carro funebre, fra due ali di cittadini, scortato da un'auto della polizia municipale. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Nola ha aperto un'inchiesta e sta compiendo accertamenti per individuare chi ha promosso l'iniziativa e identificare le persone che hanno seguito il corteo funebre violando le norme anti contagio previste dai decreti emanati per l'emergenza Covid 19.