Coronavirus, chirurghi stremati a fine turno cantano Creep dei Radiohead. La Usl pubblica video su Facebook

Anche due chirurghi dopo un turno massacrante, in piena emergenza Coronavirus, hanno bisogno di sciogliere la tensione e di respirare. O magari urlare, cantare. E' quello che fanno due medici dell'ospedale Castel San Giovanni di Piacenza che dismessa la tuta protettiva, alzate le mascherine, prendono la chitarra e cantano. Scelgono, tra l'altro, un pezzo difficile e bellissimo: Creep dei Radiohead. Un giovane infermiere ruba il momento con il suo telefonino e la Azienda Usl di Piacenza decide di condividerlo "come messaggio di speranza e di gioia, per dire che noi abbiamo tanta voglia di andare avanti e riprenderci piano piano momenti della nostra quotidianità che il Covid ci ha reso difficili". Facebook Azienda Usl di Piacenza