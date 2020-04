Omaggio all'Italia del grande fotografo Steve McCurry: "Siete tutti nel mio cuore". Video

Steve McCurry è uno dei più grandi fotografi al mondo. Innamorato dell'Italia, dove ha lavorato ed allestito mostre. Sul suo profilo youtube, in piena emergenza Coronavirus, ha pubblicato un tributo al nostro Paese che emoziona e commuove. "L'Italia - scrive nella schermata iniziale - mi ha richiamato a sé più volte di quante ne potrei contare. Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani e la gioia di vivere non li ha abbandonati neppure in questo periodo. Negli ultimi due mesi, l'animo degli italiani ha catturato la nostra attenzione e suscitato il nostro rispetto. Durante la sfida mondiale al Covid 19, gli italiani hanno dimostrato altruismo e coraggio nell'affrontare una tragedia inimmaginabile e nessuno dubita che riusciranno a trionfare su questa avversità. In questo momento sono vicino a tutto il popolo italiano. Siete nel mio cuore".