L'ospedale Covid realizzato a tempo di record alla Fiera di Milano con un investimento di 21 milioni e destinato a ospitare fino a 200 pazienti è al centro delle polemiche. Sono in molti a considerarlo figlio di scelte sbagliate, a fronte dei pochissimi malati di Coronavirus che finora ha ospitato in terapia intensiva.

A rispondere e replicare alle critiche è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Gulio Gallera: "Non va dimenticato che l'ospedale è stato pensato quando non riuscivamo a trovare respiratori e le persone stavano morendo: nel frattempo la situazione è migliorata". Secondo Gallera, comunque, non è il caso di parlare di scelta sbagliate perché "tutti parlano di una seconda ondata, lo stesso ministro sta lanciano un progetto di ospedali Covid, luoghi chiusi ed efficienti da aprire in caso di nuovi bisogni per i quali noi siamo già pronti".