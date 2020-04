Video Coronavirus Palermo, grigliate sui tetti. Fuochi d'artificio contro elicottero della polizia. Indagini

La follia va in scena a Palermo. Le grigliate sui tetti nel giorno di Pasqua finiscono con un maxi intervento delle forze dell'ordine che arrivano addirittura con gli elicotteri. Ma i protagonisti della festa non si intimoriscono per niente, anzi accolgono i velivoli sparando contro fuochi di artificio. Accade nel quartiere popolare dello Sperone, alla periferia del capoluogo siciliano. Decine e decine di persone impegnate ad arrostire carne, sedute intorno ai tavoli, intente a ballare. Le immagini finiscono sui social, i vicini avvisano la polizia che arriva in massa. In particolare uomini della Questura e della Guardia di Finanza, si scatena il fuggi fuggi. Sono in corso le indagini per cercare di identificare i responsabili della festa che postando sui social le immagini del loro pranzo gridavano "questo è il modo migliore per combattere il virus". Rischiano pesanti sanzioni amministrative, ma anche segnalazioni al Tribunale dei minorenni per bambini tenuti sulla terrazza priva di parapetti. Il sindaco Leoluca Orlando ha definito i protagonisti della bravata "incoscienti criminali".