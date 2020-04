Video Coronavirus, follia a Pozzuoli: festa con canti e balli nelle scale di un palazzo. Fioccano le denunce

Una bella festa ammassati nelle scale di un palazzo. Come se niente fosse, come se il Coronavirus non esistesse per niente. E' accaduto a Monterusciello, frazione di Pozzuoli, dove i divieti per il Covid-19 sono stati letteralmente ignorati. Due uomini hanno cantato davanti ad adulti e bambini, quasi tutti senza mascherine. La festa è andata in scena dopo il pranzo di Pasqua. Ripresa con gli smartphone, i video sono stati poi pubblicati sui social, addirittura taggando la testata Cronaca Flegrea che ovviamente ha pubblicato tutto. Tra i protagonisti della bravata, anche il pregiudicato del posto. Furioso il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia: "Gente irresponsabile che non capisce l'emergenza che stiamo vivendo. A costoro dico: le forze dell'ordine presto vi faranno visita. Per il resto dovreste solo vergognarvi". E infatti dopo la diffusione del video sul posto sono arrivate le forze dell'ordine. Denunciato per evasione un uomo che doveva essere agli arresti domiciliari. Nei guai anche un altro partecipante alla festa, un 39enne che poche settimane fa è stato bersaglio di un attentato. Le forze dell'ordine indagano per risalire agli altri partecipanti.