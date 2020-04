Video Coronavirus, grigliate e festa di Pasqua sui tetti di Palermo. Ecco come vengono ignorati i divieti

Grigliate di Pasqua sui tetti di Palermo. Nonostante il divieto di formare assembramenti per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus, in Sicilia alcune famiglie hanno pensato bene di eludere le restrizioni per la classica mangiata del giorno di festa. Sono stati allestiti barbecue e tavoli sui tetti di alcuni palazzi del popolare quartiere dello Sperone, periferia nord orientale del capoluogo di regione della Sicilia. Musica a tutto volume e festeggiamenti. Tutto immortalato in un video che è stato pubblicato sui social network ed è immediatamente diventato virale. Nelle immagini si vedono decine di persone che cucinano e mangiano insieme sui tetti delle abitazioni.

