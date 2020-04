Gli Stati Uniti sono la nazione con più morti da Coronavirus del mondo e hanno superato anche l'Italia. Il bilancio delle vittime statunitensi del Covid 19 è ormai oltre la fatidica e tragica soglia delle 20mila unità, a fronte dei 19.468 decessi che si contano nel nostro Paese. Nella sola giornata di sabato lo stato di New York ha riportato 783 nuovi morti, per un totale di oltre 8.600. Il governatore Andrew Cuomo ha affermato che il numero giornaliero di morti si sta stabilizzando, "ma si sta stabilizzando a un ritmo orribile". Il presidente Donald Trump deve riconoscere che la situazione resta critica e il picco non è stato ancora raggiunto, per quanto il governatore del Texas, Greg Abbott, starebbe pensando addirittura di far ripartire l'economia nonostante gli avvertimenti e le cautele di tutti gli esperti.