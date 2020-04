Coronavirus, uomo prende il sole a Mondello: il video dell'intervento dei carabinieri in elicottero

Succede a Mondello, in Sicilia. Un uomo prende beatamente il sole ma arriva un elicottero dei carabinieri e lo allontana. La scena è stata immortalata dalla webcam del circolo Albaria (il video che riportiamo è de Il Sicilia). Nella spiaggia deserta, un uomo approfitta della bellissima giornata per prendere il sole e una bella boccata d'aria. Peccato vadano rispettati i divieti per l’emergenza del Coronavirus e così l'intervento dell'elicottero, che si abbassa sino a sollevare la sabbia, lo costringe ad alzarsi e allontanarsi. Inutile dire che il video è diventato virale in poche ore e fai il paio con il runner che scappa da un finanziere sul lungomare di Pescara (clicca qui).