Coronavirus, l'Oms: in Italia rallentamento significativo contagi

Roma, 8 apr. (askanews) - In Italia c'è un rallentamento significativo dei contagi ma la strada da fare è ancora lunga, così come non è il momento di allentare le misure di contenimento nonostante i segnali positivi arrivati da alcuni Paesi europei. Questo il messaggio del direttore regionale per l'Europa dell'Oms Hans Kluge che ha fatto il punto sul coronavirus. "Dopo settimane di ferreo ...