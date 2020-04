Il governo Conte è al lavoro per definire i dettagli del decreto che prevede la messa a disposizione di liquidità e di garanzie sui prestiti per aziende e tessuto economico, colpiti dal lockdown connesso al Coronavirus.

Il provvedimento consentirà alle imprese di ottenere prestiti a tasso zero, garantiti dallo Stato. Nel dettaglio ci sono garanzie al 100% per le somme al di sotto degli 800mila euro e al 90% per quelle fino a 5 milioni.

Resta aperta, nel frattempo, la questione su chi dovrà, in concreto, prendere in carico le garanzie dei prestiti. Il premier Giuseppe Conte ha affrontato l'argomento con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e l'ad di Cdp Fabrizio Palermo. Il ministro dell'Economia e i tecnici del Mef ritengono che garante sia la Sace, società controllata da Cassa depositi e prestiti. Nuove risorse arriveranno dal ministero dello Sviluppo Economico che potenzierà l'attuale fondo di garanzia per le Pmi con la dotazione di circa 7 miliardi da qui alla fine dell'anno e la capacità, stima il ministro Stefano Patuanelli, "di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti".