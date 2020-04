Coronavirus, la Marina licenzia il capitano che salvato l'equipaggio. Saluto da brividi dei suoi ragazzi

L'ultima missione rimarrà nella storia. Con centinaia di marinai, a bordo della portaerei Theodore Roosevelt, ad applaudire il capitano Brett Crozier. Il comandante che ha sacrificato la sua carriera navale scrivendo una lettera di fuoco ai suoi superiori lanciando un appello per il suo equipaggio contagiato dal Coronavirus e fermo al largo di Guam, in Micronesia. Nella missiva la richiesta di far lasciare la nave a chi era negativo al test per evitare il contagio di massa. Dopo essere riuscito nell'intento, il comandante Crozier è stato rimosso dal comando: la motivazione? Gli alti funzionari della Marina hanno dichiarato di averlo licenziato per proteggere la storica pratica secondo cui i reclami e le richieste devono seguire una catena di comanda formale. Cosa che nell'emergenza Crozier non ha fatto. Così è stato salutato dall'equipaggio prima con un solenne silenzio, poi con un caloroso applauso e diversi cori di incitamento e ammirazione per aver messo davanti a tutto (e alla carriera), la sicurezza dei suoi uomini.