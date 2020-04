Coronavirus, guardate come il virus passa da una persona all'altra. Come possiamo evitarlo Video

Il virus passa da una persona all'altra. Come avviene la trasmissione del Covid-19 ci viene mostrato in maniera semplice in questo video che è stato girato in un ospedale di Genova.

Vediamo in maniera pratica come si trasmette il Coronavirus. Il video realizzato da medici e infermieri di un ospedale di Genova per mostrare le modalità di trasmissione del contagio. Cosa cioè, accade quotidianamente e in maniera inconsapevole, se non vengono adottati alcuni accorgimenti. Un video che serve a capire come evitare il contagio, con le indicazioni che arrivano direttamente dagli esperti con indicazioni pratiche.

Genovamadeliguria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev