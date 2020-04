La cultura e l'amore per il bello sopravvivono anche ai tempi del Coronavirus, anzi trasmettono valori ancor più profondi. Sono queste le sensazioni che regalano i due video dedicati al patrimonio paesaggistico e culturale dell'Umbria, pubblicati sul canale Youtube del Mibact, ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nell'ambito dell'iniziativa "La cultura non si ferma".

Tra aree archeologiche, monumenti, ville e musei storico-artistici e musei archeologici, l'Umbria si mostra in tutta la propria bellezza, grande e variegata, capace di spaziare dall'antichità alla modernità, toccando i luoghi iconIci dell'Umbria. Si va dall'area archeologica di Carsulae al castello Bufalini di San Giustino, dall’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Perugia al Museo archeologico nazionale di Orvieto, dal Museo archeologico nazionale di Perugia al Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto, dal Museo nazionale del Ducato di Spoleto alla Necropoli etrusca "Crocifisso di tufo" di Orvieto, passando dal Palazzo Ducale di Gubbio, dal Teatro romano e Antiquarium di Gubbio, dal Tempietto sul Clitunno e dalla Villa del Colle del Cardinale in provincia di Perugia.

"Il polo museale dell'Umbria è molto articolato nel territorio anche nella tipologia - spiega il direttore Marco Pierini - e proprio per questo finisce con l'accompagnare il visitatore alla scoperta della regione nella sua totalità. L'Umbria si conferma come un luogo speciale dell'Italia dove, nel giro di pochi chilometri, ci si imbatte in un gioiello dopo l'altro".