Coronavirus in Lombardia: 367 morti nell'ultimo giorno, il totale sale a 7.960. I contagiati sono 46.065

In Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.292 nuovi casi, 46.065 in totale "confermando il trend in calo" comunica il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala. Per quanto riguarda i dati per provincia in Lombardia, anche il 2 aprile spicca il dato di Milano, con 482 casi positivi più di ieri che portano il totale nella provincia a 10.004. Un numero in controtendenza rispetto a tutte le altre province: dopo Milano le più colpite restano Bergamo (+132, totale 9.171) e Brescia (+159, totale 8.757). Numeri molto più bassi in tutte le altre province lombarde. Sul fronte decessi invece nelle ultime 24 ore si sono registrati 367 morti legati al Coronavirus, che portano il totale a 7.960.