L'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, per bocca del proprio direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus avvisa che in settimana stanno per essere raggiunte le soglie del milione di casi confermati e dei 50 mila morti per Coronavirus in tutto il mondo. Negli Stati Uniti le vittime sono oltre quattromila e il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha chiuso tutti i parchi giochi per bambini perché troppe persone non rispettano le regole. Nel Connecticut un neonato di sei settimane è morto a causa del Covid 19.

Oltre 20 mila casi di contagio in Sudamerica, più di 100 mila contagiati in Spagna, posti in rianimazione completi a Parigi, misure di contenimento prorogate fino al 19 aprile in Germania.