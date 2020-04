Video Coronavirus, Conte sullo stop agli allenamenti degli atleti: "Per evitare pretese delle società"

L’unica novità che è stata introdotta nel dpcm che ripropone il medesimo regime di disciplina attualmente vigente fino al 13 aprile (clicca qui), riguarda le sedute di allenamento degli atleti professionisti. Il premier Giuseppe Conte spiega: "Le sospendiamo onde evitare che le società sportive possano pretendere prestazioni sportive anche sotto forma di allenamento. Questo non significa che gli atleti non si dovranno più allenare: lo faranno in forma individuale", ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Sulla delicatezza delle scelte e delle decisioni il premier analizza: "Il criterio che deve guidarci sono i valori costituzionali, tra questi i diritti fondamentali dei cittadini, quindi il decisore deve cercare di leggere e interpretare, sulla base dei dati scientifici, i bisogni della propria comunità", ricordando poi che "la priorità è la tutela della salute, e contemporaneamente cerchiamo di ottemperare le necessità dell'economia".