Oltre tre quarti dei morti da Coronavirus nel mondo sono in Europa. Mentre nel mondo si sta sfiorando il milione di contagiati e gli ospedali sono al collasso, la Spagna si conferma come una delle nazioni più colpite dalla pandemia da Covid 19. In Australia, dove i contagi sono quasi 5.000, è stata aperta una delle prime cliniche in cui ci si può sottoporre al tampone. In Cina il nuovo nemico da sconfiggere è il contagio di ritorno: nelle ultime 24 ore 35 casi su 36 sono relativi a persone che sono rientrate dall'estero; in Corea del Sud la matrice "straniera" è al 35%.

Per approfondire leggi anche: Negli Stati Uniti più morti per il Coronavirus che per gli attentati dell'11 settembre 2001

In Brasile, invece, si è piegato all'evidenza anche il presidente Jair Bolsonaro, che pochi giorni fa parlava ancora di "influenzetta" e che ora ha cambiato i toni parlando della pandemia come della "più grande sfida della nostra generazione". Nel frattempo ha aperto i battenti la struttura da campo realizzata nell'ex stadio del Corinthians a San Paolo del Brasile. A giorni, stessa sorte subirà il leggendario stadio Maracanà di Rio de Janeiro, dove verrà allestito un ospedale per ospitare 400 malati da Coronavirus.