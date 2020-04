L'ottimismo sull'emergenza Coronavirus in Lombardia, per quanto cauto, si percepisce dalle parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Nella conferenza stampa di mercoledì 1 aprile 2020, il governatore ha confermato che i casi sono stabili spiegando che "per quanto riguarda i numeri, siamo nel rispetto di quella linea di continuità di cui si è parlato". "Non esiste più un incremento - ha continuato Fontana - e siamo in piano. Siamo in quell'ipotesi avanzata da molti secondo cui è stato raggiunto il culmine, poi dovrebbe iniziare la discesa". Il presidente della Lombardia ha aggiunto: "Siamo contenti ma bisogna invitare i cittadini a mantenere la guardia alta o c'è il rischio che il contagio possa riprendere. È positivo che le misure si stanno rivelando efficaci".