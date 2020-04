Coronavirus, il video della canzone che Sting dedica all'Italia: "Mi manca la mia casa in Toscana"

Una canzone per l'Italia e per la "sua" Toscana. Con tutto il mondo e il suo Paese d'adozione in piena emergenza, Sting ha voluto con la sua musica dare un sostegno virtuale. "Molti di voi sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla di loro" spiega il cantante inglese in un video inviato a Pascal Vicedomini, giornalista e conduttore televisivo,e pubblicato su Facebook nel quale parla di quanti hanno una sedia vuota apparecchiata per chi è lontano in questo momento difficile. "Mi manca il mio Paese preferito e mi manca la mia bella casa in Toscana" ha concluso Sting, 69 anni, che ha una splendida tenuta tra le colline a sud di Firenze, tra Figline e Incisa Valdarno (clicca qui per la dedica all'Italia di Baez).