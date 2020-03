Coronavirus, Trump presenta il test del tampone in 5 minuti come se fosse a una televendita. Presto in Italia

Un venditore alla Casa Bianca. Donald Trump ha regalato uno spettacolo degno delle migliori televendite televisive quando nel corso di una conferenza stampa ha presentato una macchina portatile per effettuare il test rapido sui tamponi del Coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti d'America l'ha mostrata in pubblico da esperto venditore mentre chi la sta producendo, un'azienda locale, ne ha spiegato il funzionamento. Un'operazione lampo quella di Trump che ha fatta realizzare il macchinario per poi omologarlo e autorizzarlo all'uso a tempi di record. Questo macchinario portatile rappresenta una svolta per i test sui tamponi perché il risultato arriva in 5 minuti in caso di positività e 11 per la negatività. Così ogni giorno si possono testare 50mila tamponi, una cifra impressionante che permetterebbe un autentico controllo a tappeto. Trump, che ha annunciato un milione di controlli negli Usa (l'arrivo della nave ospedale a New York, clicca qui), ha ipotizzato anche l'invio ad altri Stati in difficoltà tra cui l'Italia.