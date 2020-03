Alle 12 di martedì 31 marzo 2020 l'Italia si è fermata per ricordare i morti del Coronavirus. Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio per aderire all'appello lanciato dai sindaci della provincia di Bergamo accolto dai primi cittadini di tutta Italia e dai rappresentanti delle massime istituzioni. A Roma è stata la sindaca Virginia Raggi a onorare le persone morte a causa del Covid 19. "Ricordiamo i nostri cari - ha detto Raggi - e le persone che abbiamo amato, alle quali non siamo riusciti a dare l'ultimo saluto. Questa è una ferita che unisce il Paese e noi tutti dobbiamo farcela affinché il sacrificio di tanti non sia stato vano. Lo dobbiamo anche a tutti coloro che stanno lottando per tutelare la nostra salute mettendo a rischio la propria e la loro stessa vita. Dobbiamo farcela per tutte le persone che stanno lavorando e che con la propria opera stanno mandando avanti il nostro Paese".