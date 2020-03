Coronavirus, i cinesi costruirono ospedale in dieci giorni. Il mondo si stupì, ma non conosceva i bergamaschi

L'Empire State Building si illumina di rosso, il cuore di New York pulsa per i medici in prima linea

(Agenzia Vista) New York, 31 marzo 2020 L'Empire State Building si illumina di rosso, il cuore di New York pulsa per i medici in prima linea L'Empire State Building si è illuminato di rosso per omaggiare medici e infermieri impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus. La parte superiore del grattacielo più celebre di New York City lampeggia imitando un battito cardiaco. ...