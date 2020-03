Coronavirus, Wuhan riapre: l'economia cinese cerca di ripartire - video Sky

Nelle ultime 24 ore in Cina si è verificato un decesso a causa del Coronavirus e 48 nuovi casi, tutti importati. A Wuhan e nella provincia dell’Hubei non si sono verificati nuovi contagi. Dall’inizio della pandemia in Cina si sono registrati 81.518 casi e 3.305 decessi. Globalmente 76.052 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali mentre 2.161 sono ancora in cura. Così la Cina prova a ripartire. Molte fabbriche hanno ripreso le produzioni e la stessa Wuhan, messa in quarantena il 23 gennaio, ha riaperto strade e stazioni (solo in entrata) anche se rimangono attive misure come il distanziamento sociale per fare la spesa o il controllo della temperatura corporea prima di entrare in metropolitana. Tra le cautele, per chi torna a lavora, anche un test in cui si dimostra di non essere positivi. Ma la strada per tornare alla normalità è ancora lunga.