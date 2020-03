Settanta giorni in piena emergenza a causa del Coronavirus. Sono quelli che l'Italia e gli italiani stanno vivendo dal 22 gennaio 2020, quando il ministero della Salute dava le prime notizie relative alla diffusione del Covid 19 in Cina. Da allora oltre 150 atti, fra decreti e ordinanze, adottati dal Governo Conte che è entrato definitivamente in azione il 31 gennaio con la dichiarazione dello stato di emergenza che permette al Dipartimento della Protezione civile di operare in deroga alle leggi esistenti. Un ulteriore atto cruciale è stato quello del 23 febbraio con il primo decreto legge contenente misure restrittive mirate ai comuni del Nord Italia in cui il virus iniziava a manifestare i propri tragici effetti. In totale sono stati emanati 6 decreti legge, 9 decreti del presidente del consiglio dei ministri e tutta una serie di provvedimenti definiti per arginare nel modo migliore le conseguenze della pandemia.