Immagini drammatiche da tutto il mondo alle prese con la pandemia da Caronavirus. I contagi da Covid 19 sono oltre 777 mila, i morti hanno superato la soglia delle 37 mila unità e pochissimi Paesi possono considerarsi ancora immuni. Non è così in India, dove centinaia di migliaia di lavoratori, una volta che è stato dichiarato il lockdown, si sono messi in marcia verso i propri villaggi camminando per chilometri e chilometri. Situazione in costante peggioramento in Spagna, dove il numero dei contagiati supera quello della Cina. Città deserte ovunque, dalla Russia alla Svizzera, all'Austria dove da mercoledì sarà obbligatorio indossare la mascherina nei supermercati. In Olanda, invece, non si ferma il business della produzione di fiori. Nel frattempo, anche Cuba ha chiuso le propri frontiere.