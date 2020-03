Segnali di cauto ottimismo anche dal Lazio per ciò che riguarda il contenimento del contagio da Coronavirus. A confermarlo è il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che non può che apprezzare il decremento dei contagiati a livello regionale, l'aumento record i guariti e la diffusione non capillare nell'area metroplitana. Al tempo stesso viene messa in campo una strategia di contenimento basata sull'integrazione ospedale-strutture del territorio attraverso camper medicalizzati per andare direttamente nei luoghi in cui il Covid 19 è più diffuso e attaccarlo. Come? "Con uno screening incentrato su test rapidi effettuati in parallelo con i tamponi e una terapia anche sperimentale con farmaci a domicilio"