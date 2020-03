Coronavirus, protesta con l'Ue. Fabio Rampelli ammaina la bandiera: il video

Fabio Rampelli ammaina la bandiera Ue. L'Unione Europea non aiuta l'Italia nell'emergenza Coronavirus e così il vicepresidente della Camera dei deputati ha deciso, con un gesto dal forte valore simbolico, di ammainare la bandiera dell'Europa dagli uffici della presidenza sostituendola con quella dell'Italia. Un cambio di bandiera che sicuramente genererà polemiche in ambito politico. Il deputato di Fratelli d'Italia ha poi pubblicato il video sui suoi profili social con la dichiarazione "forse ci vediamo dopo. Forse...". Finora l'Ue si è dimostrata poco propensa a fare un fronte comune nella gestione dell'emergenza Coronavirus e nel sostenere i Paesi, come l'Italia, in maggiore difficoltà.