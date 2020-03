Coronavirus e Usa, Trump estende i provvedimenti sino al 30 aprile. Sono 135mila i casi positivi

Donald Trump allunga l'isolamento per combattere il Coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver ascoltato le previsioni degli scienziati arruolati dalla Casa Bianca tra cui quelle del virologo Anthony Fauci secondo cui "i morti negli Usa saranno tra i 100 e i 200 mila", terrà gli americani a casa sino al 30 aprile. Altro che Pasqua, il 12 aprile, come data per "riaprire il Paese" come aveva dichiarato qualche giorno fa (la marcia indietro, clicca qui). Le linee guida del governo federale per l'isolamento sociale - che spingono le persone a rimanere a casa e a non riunirsi in gruppi di più di dieci - si allungano come dichiara nel video di Vista. Negli Stati Uniti il numero dei morti è raddoppiato negli ultimi due giorni: ora sono circa 2.391 (il bambino dell'Illinois, clicca qui), a fronte di 135.738 casi positivi. L’epicentro dell’emergenza americana resta New York, con 59.513 casi dell’intero Paese e 965 morti (+237).