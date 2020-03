Coronavirus, Gallera: "In Lombardia 1592 contagi in piu', in leggero calo rispetto a ieri"

(Agenzia Vista) Milano, 29 marzo 2020 Coronavirus, Gallera in Lombardia 1592 contagi in piu', in leggero calo rispetto a ieri Il bollettino medico della Regione Lombardia per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev