La diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti è spaventosa, tanto che il presidente Donald Trump sta pensando di istituire la quarantena negli stati di New York, New Jersey e Connecticut, ritenuti focolai del contagio. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, non è d'accordo ma sono i numeri a dargli torto: si calcola che nella Grande Mela ci sia un morto ogni 17 minuti. Gli effetti della pandemia da Covid 19 sono devastanti nella stragrande maggioranza degli States. Senza lockdown c'è il rischio che l'area metropolitana di New York faccia registrare un bilancio superiore a ciò che sta succedendo il Lombardia ed è successo in Cina, a Wuhan. Critica anche la situazione nella costa pacifica: nella contea di Los Angeles i contagi sono più che triplicati in appena sei giorni.