Coronavirus, respiratore fatto in casa: su youtube incredibile video tutorial dei medici del Lancisi di Ancona

Italiani popolo di santi, poeti e di navigatori. Ma anche di inventori e mai come in questo momento, nella battaglia contro il Coronavirus, serve l'ingegno. Dai sanitari delle Marche arriva incredibilmente un tutorial su come costruire "in casa" con pochi componenti un flussimetro perfettamente funzionante, misuratore di portata indispensabile per aiutare la ventilazione di pazienti aggrediti dal Covid-19. Sono stati i medici del Lancisi a lanciare il video che potrebbe essere d'aiuto agli ospedali in difficoltà di materiale. Il filmato è stato ripreso dal Corriere Adriatico che riporta anche un'intervista al dottor Gian Piero Perna, direttore del Dipartimento di Scienze Vascolari: "Una idea brillantissima - commenta - In una situazione limite sapremmo come comportarci. Questa emergenza è come una guerra e contro un nemico che non conosciamo". Nel video viene indicato il materiale necessario, facilmente reperibile per una struttura sanitaria, e tutti i passaggi della realizzazione del respiratore.