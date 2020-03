"Non possiamo illuderci che sia una situazione che risolverà a breve per cui è bene pensarla come una nuova realtà, una missione di lunga durata e organizziamoci lo spazio e la convivenza nel modo più intelligente possibile". E' questa la sintesi, ai tempi dell'emergenza Coronavirus, dei consigli che l'astronauta Samantha Cristoforetti dà a chi si trova a vivere negli spazi chiusi, magari anche piccoli e stretti, della propria casa.

"Chi ha case piccole - spiega AstroSamantha - pensandoci bene può riuscire a crearsi uno spazio tutto suo. Noi, del resto, nella stazione spaziale internazionale avevamo poco più di una cabina telefonica per ognuno. Magari nello stesso spazio ci si può anche alternare".