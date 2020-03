Coronavirus, mascherine: l'esperta spiega le tipologie e come si utilizzano. "Occhio alle sciarpe" Video

Emergenza Coronavirus e mascherine. Una parola trovarle. Ma quali sono le tipologie, che differenza c'è, come e quando devono essere utilizzate, chi ci riparano dal virus?

Tutte domande che gli italiani si pongono, non senza preoccupazioni visto il momento drammatico, cercando una risposta che dia certezze e conforto per tenere lontano il Covid-19. In questo servizio le domande vengono girate all'esperta che mostra i vari tipi di mascherine, spiega chi deve indossarle e come e poi fa una raccomandazione legata al fatto che molti - in assenza di mascherine - ricorrono a una sciarpa per coprirsi la bocca: "Attenzione al fai da te". A dirlo è la dottoressa Anna Maria Taglioni della Farmacia di San Nicolò di Celle, Deruta, Perugia.

Servizio a cura di Pasquale Punzi