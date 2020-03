Coronavirus in Umbria, il sindaco di Preci Massimo Messi: state a casa e vinceremo il virus. Video-messaggio

Coronavirus in Umbria, video-messaggio del sindaco di Preci, Massimo Messi, per raccomandare ai cittadini di stare a casa per scongiurare il contagio da Covid-19. "State a casa", raccomanda il primo cittadino di uno dei paesi della Valnerina maggiormente colpiti dal terremoto del 2016. Il sindaco annuncia anche che partirà venerdì 27 marzo la sanificazione di tutte le strade comunali. "Qualsiasi utile informazione riguardante questo territorio sarà comunicata dal sottoscritto, pertanto non diamo adito a chiacchiere che alimentano solo tensione e nervosismo tra cittadini. L'amministrazione rimane a disposizione di tutti e vi ricordo che sono disponibile in prima persona per qualunque problematica si rendesse necessaria", evidenzia il sindaco.