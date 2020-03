Coronavirus, "Berghem Mola mia": il video di speranza per Bergamo fatto di volti e passione

Riders ai tempi del coronavirus: “Trasportiamo anche beni di prima necessità come farmaci”

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2020 Riders ai tempi del coronavirus: “Trasportiamo anche beni di prima necessità come farmaci” In questi giorni di emergenza coronavirus, alcune categorie di lavoratori continuano a garantire il servizio. Tra questi i riders che in bicicletta, in motorino o in macchina, trasportano beni di prima necessità. “Se prima trasportavamo solo il pasto caldo ora portiamo ...