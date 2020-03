Coronavirus, a Ladispoli a passeggio con il cane: accerchiato dai poliziotti Video

A Ladispoli un uomo è stato accerchiato da almeno dieci poliziotti per un controllo ed il video è diventato virale.

Si tratta di una delle migliaia di persone controllate in tutta Italia, dopo che il governo ha dato una nuova "stretta" per contenere i contagi da Coronavirus.

Da domenica pomeriggio non è neppure possibile lasciare il comune in cui ci si trova se non “per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. In tutto il Paese sono vietate attività all’aperto che possano creare assembramenti, ma è possibile portare fuori il cane per i bisogni restando nei pressi della propria abitazione. Il video vale più di ogni spiegazione.