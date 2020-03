Anche chi in Europa ha clamorosamente sottovalutato la portata della pandemia da Coronavirus, ora deve arrendersi all'evidenza e correre ai ripari per contenere la diffusione del contagio da Covid 19. E la sensazione che la stalla sia stata chiusa quando i buoi erano scappati è più che evidente. E' il caso della Spagna, che ha superato la Cina per numero di morti e che è arrivata a registrare 8.000 contagi in un giorno con il totale che ormai sfiora i 50 mila casi; le forze armate hanno chiesto aiuto alla Nato e proseguono a ritmo serrato i lavori di costruzione di strutture di cura. In Francia, dove le prime misure anti contagio sono state emanate il 17 marzo, il governo annuncia che i provvedimenti dureranno ameno sei settimane. In Germania sono tutti convinti che si sia soltanto all'inizio; in Polonia si sta testando una app per chi è in quarantena; l'Ungheria sta realizzando strutture da campo e in Turchia è completamente deserto uno dei luoghi più affollati del mondo, il bazar di Istanbul.