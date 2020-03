Coronavirus: video choc dagli archivi Rai su virus da sperimentazione cinese da pipistrelli e topi

di Sergio Casagrande

Un video trovato negli archivi di Rai Tv, inserito anche nel sito rai.it, ha scatenato l'interesse di tutti i social.

Il video è tratto dalla puntata di Tgr Leonardo del 16 novembre 2015 condotta dal giornalista Daniele Cerrato e come secondo servizio presenta in scaletta un servizio dal titolo "Il rischio del supervirus" che da Cerrato viene introdotto così: "Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di stdio. Ma sono tante le proteste: vale la pena rischiare?". Il servizio specifico - poi andato in onda nel corso della trasmissione - lo potete vedere nel filmato che riportiamo in alto.

Il servizio che viene lanciato da Cerrato è realizzato da Maurizio Menicucci. Riascoltarlo oggi, alla luce di quanto sta accadendo, è a dir poco stupefacente.

Daniele Cerrato ha confermato la veridicità del servizio.

Intervistato dall'Adnkronos - che ha rilanciato la notizia alle 19.22 del 25 marzo 2020 - ha spiegato che fu frutto di "una ricerca che noi trovammo 4 anni fa su agenzie scientifiche internazionali. E allora fu fatto un pezzo. Ora per capire se c’è un nesso fra quel virus e la pandemia che sta scoppiano adesso, bisogna rivolgersi agli esperti, i genetisti. E uscito due giorni fa uno studio sistematico delle sequenze genetiche di SARS-CoV-2 (Andersen KG et al. Nature Medicine 2020) che dimostra senza ombra di dubbio che il virus ha una origine naturale e zoonotica (da animali, ed in particolare pipistrelli e pangolini), per cui la storia del virus ’creatò in laboratorio si conferma una bufala colossale. Attenzione, quindi, a non fare collegamenti da spy story. Siano gli scienziati a dire l’ultima".