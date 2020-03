I benzinai non hanno proclamato alcuno sciopero e vogliono garantire il servizio ma "sono allo stremo e temono di non poter continuare nella loro attività per mancanza di liquidità". E' questo ciò che scrivono le organizzazioni di categoria dei gestori (Faib, Fegica e Figisc-Anisa) in risposta alla sollecitazione giunta dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali. "Le scriventi Federazioni intendono immediatamente chiarire di non aver mai in nessun modo organizzato, né proclamato l’iniziativa di sciopero che viene loro attribuita", sottolineano. A scatenare timori e proteste era stato l'annuncio che dalla notte di mercoledì 25 marzo ci sarebbe stato il rischio di chiusura dei distributori, a partire dalle autostrade.

"Non siamo più in grado si sostenere i costi fissi che continuano a gravare sui nostri impianti": è questa in estrema sintesi la ragione di fondo di molti titolari. "Stiamo lottando per rimanere aperti, non per chiudere", aggiunge Alessandro Zavalloni, segretario generale della Fegica-Cisl.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, ha detto: "I distributori di benzina sono servizi essenziali e devono rimanere aperti per garantire la grande distribuzione. Ascolteremo chiaramente le difficoltà di questo comparto che fatica a mantenere aperte le catene di distribuzione. Dobbiamo tenere duro e affrontare il fatto che alcune categorie hanno maggiori sofferenze. Cercheremo di venire incontro alle esigenze di tutti".