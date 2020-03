Coronavirus, Stella Manente: il video sexy in vasca da bagno con invito a restare a casa che scatena i fan

Stella Manente resta a casa. La modella, fra le protagoniste più in vista e ammirate de La Pupa e il Secchione e viceversa 2020, segue scrupolosamente le disposizioni per tenere lontano il Coronavirus in questo momento di grave emergenza. E lancia un invito esplicito a restare a casa attraverso le immagini.

In queste ore, sulle Storie di Instagram, Stella Manente ha postato un video che ha scatenato i fan. Appare infatti in vasca da bagno dove si mostra più sexy che mai. La modella resta in contatto con i follower attraverso l'account social dal quale condivide momenti di vita professionale e privata. In questi giorni appare spesso in compagnia dei suoi simpatici cagnolini.