La diffusione del contagio da Coronavirus in Spagna è molto più rapida che in Italia. Il Covid 19 sta generando malati e provocando morti con un ritmo più serrato di quanto avviene nel nostro Paese. "Presto cominceremo a non avere più posti, la struttura è piena e siamo al massimo della nostra capacità", testimonia un'infermiera dell'ospedale Val d'Hevron di Barcellona. La situazione preoccupa maggiormente nella capitale Madrid, dove il centro conferenze Ifema è stato trasformato in ospedale per l'emergenza. Il palazzo del ghiaccio è stato allestito in tutta fretta per accogliere le bare delle persone decedute. Solo a Madrid si contano 1.300 morti poco meno della metà di quelli che si registrano in tutta la Spagna.