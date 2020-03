Trasformare maschere da sub in respiratori per l'emergenza Coronavirus è l'idea - che può apparire ai più clamorosa - di Renato Favero, ex primario di Gardone Valtrompia, che ha proposto ad alcuni ingegneri bresciani la sfida di realizzare respiratori artificiali a dir poco originali. Nel concreto la trasformazione prevede una maschera per snorkeling in vendita nella catena Decathlon, attraverso la trasformazione del boccaglio con una valvola speciale a cui possono essere attaccati un tubo di ingresso dell'aria mista a ossigeno oppure ossigeno puro, un palloncino di compensazione e un filtro per fare in modo che l'aria espulsa dal paziente torni negli ambienti contaminata. La Protezione civile ne ha già ordinate 500. Sono arrivate richieste da tutto il mondo.