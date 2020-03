Coronavirus, il sacerdote dice la messa in streaming, ma attiva i filtri ed ecco che cosa esce fuori Video

Messa in streaming, è la necessità di fedeli e preti ai tempi del Coronavirus. Il sacerdote del video, come molti altri in Italia, si attrezza per mettersi in contatto virtuale con i fedeli che attendono la celebrazione religiosa. Lo fa con una telecamera da aggiustare prima della messa in onda. Poi, via: si comincia.

Il sacerdote inizia a dire la messa in streaming, ma attiva i filtri: il risultato è esilarante e il video del sacerdote di Polla, in provincia di Salerno, è diventato virale nel giro di poche ore.

fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev