Prima di prendere i voti era un medico specializzato in malattie dell'apparato respiratorio, ora l'emergenza Coronavirus l'ha fatto riflettere su una decisione molto particolare. E così don Alberto Debbi ha scelto di mettersi a disposizione chi è alle prese con il Covid 19. E' tornato in servizio, ha indossato il camice e ora si occupa di chi, all'ospedale di Sassuolo, ha bisogno di cure. Ha scelto Facebook per spiegare la propria scelta ai suoi parrocchiani dell'unità pastorale Beata Vergine delle Grazie a Correggio: "Vi chiedo una preghiera per me. Ricomincerò temporaneamente il mio mestiere di medico all'ospedale di Sassuolo perché penso che in questo periodo difficile e di sofferenza sia anche questo un modo per 'spezzarsi' e mettersi a disposizione con tutto quello che abbiamo. Continuerò a pregare e a celebrare la Messa per tutti voi. Ora, come mi ha detto un'amica, il mio altare diventa il letto del malato. Un abbraccio a tutti! Coraggio!"