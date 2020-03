L'emergenza Coronavirus è ben identificata dagli sforzi, a tutti i livelli, per soddisfare la richiesta quotidiana di mascherine e presidi di difesa sia per gli italiani che per il personale medico impegnato nel fronteggiare la diffusione del contagio da Covid 19. Un'azienda di Bologna leader del settore, che realizzava mascherine all'estero, ha deciso di produrle anche in Italia, avviando nuove linee, facendo investimenti e assumendo nuovo personale.

Son state già attivate tre linee dedicate a mascherine FFP3 e un'altra per dispositivi dedicati esclusivamente a operatori impegnati in reparti altamente infettivi. L'obiettivo è quello di arrivare a 650 mila mascherine al mese. L'azienda ha quadruplicato le linee di produzione dei filtri per ventilatori polmonari di cui c'è grave carenza e sta sperimentando soluzioni per rendere le mascherine riutilizzabili fino a 5-6 volte.