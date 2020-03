Coronavirus, messaggio di Pino Insegno al mondo penitenziario: "Ci riabbracceremo in un mondo migliore"

Video messaggio di Pino Insegno a tutto il mondo penitenziario, alle persone recluse ma anche ai servitori dello Stato che operano nelle carceri italiane, dai direttori agli agenti della polizia penitenziaria. Uomini che "stanno facendo tutti gli sforzi per agevolare un momento difficile anche per chi è negli istituti". Insegno invita tutti a non mollare nella lotta al Coronavirus. Sottolinea l'impegno dell'amministrazione penitenziaria. "In questi giorni sono arrivati 1.600 telefoni con cui poter fare videochiamate ai propri cari e ne stanno arrivando altrettanti". Ricorda anche altre iniziative a vantaggio dei detenuti: la lavanderia gratuita e la possibilità di ricevere bonifici online. "Una serie di attenzioni - dice - da parte dei vostri custodi, ormai diventati veri e propri angeli custodi. Ognuno di noi deve fare il suo passo per cercare di fermare questo nemico invisibile". "Ci riabbracceremo - aggiunge - ma ora dobbiamo starcene tranquilli, cercando di plaudire chi sta rischiando la vita per noi: i medici, gli infermieri, la polizia penitenziaria". "Se seguiamo le regole - conclude - potremmo incontrarci in un mondo migliore. Vi abbraccio e presto lo farò da molto, molto vicino appena questa brutta avventura finirà". Il video è stato pubblicato dal Ministero della Giustizia.

