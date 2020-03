La lettura dei dati relativi all'emergenza Coronavirus presenta delle controindicazioni. A fare chiarezza contribuiscono le parole di Alberto Zangrillo, primario dell'unità operativa di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell'ospedale San Raffaele di Milano. "Quando sentiamo parlare del numero dei contagiati e del numero dei guariti - sostiene Zangrillo - dobbiamo capire che si tratta di numeri relativi. I medici sanno che esiste una quantità cospicua di pazienti che sono Covid 19 positivi, ma che non sono registrati come tali. La realtà è un'altra cosa. Gli unici dati certi sono quelli degli accessi nei pronto soccorso diagnosticati poi come positivi al Coronavirus e quelli dei pazienti che abbiamo in rianimazione".