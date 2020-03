Coronavirus, sequestrati al porto di Ancona dispositivi medici pronti per essere venduti in Grecia

In considerazione dell'emergenza Coronavirus c'è un'ordinanza della protezione civile che vieta alle imprese la vendita all’estero di determinati dispositivi medici tra cui, in particolare, quelli di ventilazione utilizzati in terapia intensiva. Invece c'è chi fa finta di niente, come ha scoperto la guardia di finanza di Ancona, che in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha posto sotto sequestro ben 1.840 circuiti respiratori, composti da tubo, pallone, valvola e maschera respiratoria, da utilizzare per i pazienti in condizioni critiche.

Finanzieri e doganieri marchigiani hanno scoperto l'irregolarità durante un controllo su un camion pronto per imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia; all'interno dell'autoarticolato sono stati scoperti i preziosi componenti per apparecchiature di terapia intensiva. Il rappresentante legale della società italiana, con sede in provincia di Milano, che ha tentato la vendita in Grecia è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 c.p. per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, che prevede l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro.